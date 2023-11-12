ميقاتي : وضعنا خطة لثلاثة أشهر قادمة وعلى اسرائيل وقف استفزازها

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، إن حزب الله يتصرف بوطنية عالية، وأنه مطمئن إلى عقلانيته.

وأضاف ميقاتي قائلاً: 'لسنا هواة حرب، ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة. لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها'.



وأكمل: 'الحذر موجود، ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان. ما يهمني هو أن يبقى لبنان بعيدًا عن الحرب، ونتطلع دائمًا إلى الاستقرار'.

واشار ان بلاده وضعت خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان قائلاً :" نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان"

وطالب ميقاتي بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن :" لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر"



