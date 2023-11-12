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القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال

11/12/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بالانقطاع التام للكهرباء في مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.









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