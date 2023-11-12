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شاحنات المتحدة لدعم غزة ترفع شعار يد بيد مع أهلنا فى فلسطين.. صور

11/12/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Youm7) تزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى ستنطلق بعد قليل لمعبر رفح لدعم الأشقاء فى فلسطين، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين.



وحملت الشاحنات لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.



وتنطلق شاحنات الشركة المتحدة، بعد قليل، لمعبر رفح ضمن قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.



وتضم قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى ، 6 شاحنات محملة ب 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين ، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.



وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.



























































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