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الاحتلال الإسرائيلى يقصف آبار المياه فى مجمع الشفاء

11/12/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف البرش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من المجمع.

وشدد على أنه يجب تقديم ضمانات لإجلاء الجرحى والمرضى والنازحين من مجمع الشفاء.








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