الاحتلال الإسرائيلى يقصف آبار المياه فى مجمع الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يقصف آبار المياه فى مجمع الشفاء
التاريخ
11/12/2023 4:24:39 AM
(MENAFN
- Youm7) قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف البرش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من المجمع.
وشدد على أنه يجب تقديم ضمانات لإجلاء الجرحى والمرضى والنازحين من مجمع الشفاء.
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