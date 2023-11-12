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برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: تقارير تشير لسقوط ضحايا جراء قصف مجمع فى غزة

11/12/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تقارير أولية تشير إلى سقوط ضحايا جراء تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة للقصف، متابعا: "ندعو إلى ضرورة احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".








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