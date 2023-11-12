برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: تقارير تشير لسقوط ضحايا جراء قصف مجمع فى غزة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: تقارير تشير لسقوط ضحايا جراء قصف مجمع فى غزة
التاريخ
11/12/2023 4:24:38 AM
(MENAFN
- Youm7) قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تقارير أولية تشير إلى سقوط ضحايا جراء تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة للقصف، متابعا: "ندعو إلى ضرورة احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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