الصحة الفلسطينية: الاحتلال يركز على قصف مجمع الشفاء ودمر مرافق المياه

MENAFN - Youm7) قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ ساعات على قصف مجمع الشفاء الطبي ويركز على مرافقه، متابعا: "تم تدمير مرافق المياه في المجمع ولا موارد للمياه به الآن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم قصف مرافق العناية المركزة داخل المستشفى على مدار الساعات الماضية، ومحيط الشفاء يجد فيه جثث ولا أحد يقدر للخروج من المستشفى أو التعامل مع الجثث سواء المتواجدة داخل ثلاجة المستشفى أو في محيطها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.







