الأمم المتحدة تحذر من خطورة فرار مئات الآلاف من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

MENAFN - Youm7) حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من خطورة فرار مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب بقطاع غزة سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل للنقل مثل العربات التي تجرها الحمير؛ نتيجة تصاعد العنف والقصف الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

وأكد دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية نتيجة القصف الإسرائيلي المتعمد أدى إلى خروج أكثر من عشرين مستشفى عن الخدمة، الأمر الذي شكل كابوساً بسبب العدد الكبير من المصابين والجرحى، كما أن بعض المستشفيات اضطرت إلى إغلاق أقسام الجراحة ومحطات توليد الأكسجين بسبب شح الوقود مشيرا إلى أن حجم المساعدات غير كاف وأن الاعتماد على نقطة عبور واحدة، وهي معبر رفح، لا يضاهي حجم الاحتياجات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "بالنسبة لشمال قطاع غزة، حذر عاملو الإغاثة الأمميون من تدهور الوضع المرتبط بالغذاء، ولم يتمكن الشركاء في مجال الأمن الغذائي من توصيل المساعدات إلى شمال غزة على مدى الأيام الماضية، حيث توقف عمل جميع المخابز في الشمال، بسبب عدم توفر الوقود والماء والدقيق بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالكثير منها".