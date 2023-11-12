اصطفاف 6 شاحنات ضخمة للشركة المتحدة على طريق الإسماعيلية الصحراوى استعدادا للانطلاق لدعم الأشقاء بغزة

(MENAFN
- Youm7) اصطفت منذ قليل 6 شاحنات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على طريق الإسماعيلية الصحراوى، استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، ضمن قافلة إغاثي للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.
ومن المقرر أن تتحرك السيارت ضمن قافلة ضخمة تضم 21 شاحنة بالتنسيق مع حياة كريمة، ضمن القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وتضم قافلة الشركة المتحدة المتجهة لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.
وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
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