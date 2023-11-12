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اصطفاف 6 شاحنات ضخمة للشركة المتحدة على طريق الإسماعيلية الصحراوى استعدادا للانطلاق لدعم الأشقاء بغزة

11/12/2023 4:24:35 AM
(MENAFN- Youm7) اصطفت منذ قليل 6 شاحنات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على طريق الإسماعيلية الصحراوى، استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، ضمن قافلة إغاثي للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.



ومن المقرر أن تتحرك السيارت ضمن قافلة ضخمة تضم 21 شاحنة بالتنسيق مع حياة كريمة، ضمن القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



وتضم قافلة الشركة المتحدة المتجهة لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.



وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

























































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