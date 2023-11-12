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محافظ أسيوط: 2000 مشروع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة توفر فرص عمل للشباب

11/12/2023 4:24:35 AM
(MENAFN- Youm7) افتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بالنادي الرياضي "ملتقى السلامة والصحة المهنية"، بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط، بحضور رئيس جامعة أسيوط د. أحمد المنشاوي، ووفد من وزارة العمل ومديريتها بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات شركات.



وقال وزير العمل حسن شحاتة في كلمته إن الوزارة حريصة على أن تضع ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، لما له من أهمية كبيرة في وجود بيئة عمل آمنة وصحية، يستفيد منها العامل. وصاحب العمل، والعملية الإنتاجية وأنها أبرز توجيهات الرئيس السيسي في "الجمهورية الجديدة".



وأضاف: "ودائما تكون توجيهاتنا للإدارة المركزية المختصة بهذا الملف،و للمديريات ومكاتبها، في كافة المحافظات بتكثيف وتفعيل دورها في التوعية بأهمية توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل والإنتاج،وتنفيذ القانون في هذا الشأن".





وأوضح: "وفي هذا الملتقى الذي يشارك فيها العديد من الشركات والمنشآت والمجمعات الصناعية والإنتاجية ،نوجه الشكر والتقدير للجميع على المشاركة..ونؤكد لطرفي العملية الإنتاجية في كل مواقع العمل، على أن تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية ليس فقط التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمارًا في أهم رأس مال تمتلكه أي مؤسسة،وهو العاملين فيها...كما نؤكد على أن هذا الملتقى فرصة فريدة للتأكيد على أهمية دورنا مع شركائنا في التنمية، لتعزيز المعرفة وتطوير مهارات أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية، مما يعزز الكفاءة والفاعلية في مواجهة التحديات التي قد نواجهها" ..



وقال الوزير أيضا :"إن جميع الدول المتحضرة،ومنها مصر تسعى إلى تعزيز معايير العمل الدولية، ونحن هنا لنؤكد على ذلك وعلى أهمية دمج السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من هذه المعايير،لإيماننا بأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لا يعود بالنفع فقط على العاملين في المنشآت، ولكنه يسهم أيضًا في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنمية..فوزارة العمل تمتلك إدارة مركزية،ومكاتب مختصة بملف السلامة والصحة المهنية ،كما أن لديها المركز القومي للسلامة والصحة المهنية،والذي وجهنا بسرعة تطوير "المناهج"،و اللوائح المنظمة له،وكذلك البنية التحتية به،بما يسمح له بالقيام بدوره، ومهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة ،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة، فى كافة المنشأت،كما تواصل الوزارة ومديرياتها ،إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كل المنشآت .."



وأكد الوزير: "إن الملتقيات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن تهدف في المقام الأول إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة،في مجال السلامة والصحة المهنية..وتسعى خلال هذه الفترة إلى تكثيف الاستمرار في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية"...وأوضح :"إنها دعوة لجميع المشاركين هنا إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتوسيع آفاقهم وتعزيز مهاراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية..فنحن هنا لنبني معا مستقبل أكثر أمانًا ،وصحة للعاملين في جميع القطاعات"



في ختام كلمته قال الوزير :"نحن نسعي من خلال هذه النوعية من المبادرات والملتقيات،مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها، إلى التوعية بالسلامة والصحة المهنية بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية،والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهـدد حياتهم، تحت ظروف غير مأمونة تُعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة..حيث أن المسئولية التي تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها..."..



وفي كلمته رحب اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط بزيارة وزير العمل ،مؤكدا على التعاون المستمر مع وزارة العمل بشأن ملتقيات التوظيف و"السلامة والصحة المهنية" ،وأكد المحافظ أن العالم يمر بتحديات صعبة ،ولكن بتوجيه من الرئيس السيسي ،نجحت الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية للمواطنين الأكثر إحتياجا ،وقال أن المحافظة تشهد خلال العامين الماضيين تنفيذ 2670 مشروع،منهم 2000 مشروع خاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،توفر فرص العمل،وتحقق حياة كريمة ولائقة للمواطنين .



وتحدثت غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ،على أهمية السلامة والصحة المهنية،ووجود بيئة عمل آمنة،وقالت أن العاملين ثروة من ثروات الوطن لذلك كانت أهمية وجود عمل لائق ،في إطار تنفيذ مصر لمعايير العمل الدولية ،مشيرة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في التوعية والرصد والتقييم ،من أجل أن تتحول السلامة والصحة المهنية إلى ثقافة عامة تعكس رؤية الدولة وتطلعاتها في هذا المجال.





وتحدث د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط ،مرحبا بالحضور،وقال أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي عناية فائقة في تعزيز علاقات العمل لإيمانها الكامل بالتوزان في علاقات العمل ،مثمنا الدور الذي تلعبه الوزارة في تحقيق بيئة عمل آمنة،وتشريعات متوازنة ،مشيدا أيضا بدور الوزارة مع المؤسسات الوطنية في خفض نسبة البطالة،ورصد رئيس الجامعة الدور الذي لعبته الجامعة تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين في ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب ..



وتحدث مدير مديرية عمل أسيوط على سيد مصطفى في كلمة ثمن خلالها حرص وزير العمل حسن شحاتة على زيارته لصعيد مصر ،مرحبا به على أرض حارس الصعيد "محافظة أسيوط"، ووجه له الشكر والتقدير على توجيهاته المستمرة منذ توليه حقيبة الوزارة، لجميع مديريات العمل بالمحافظات بأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف مجالات الوزارة وعلى رأسها الاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم والعمل على حصر وتدريب وتشغيل تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وإقامة ملتقيات التوظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في خفض معدلات البطالة ،فضلاً عن توجيهاته بضرورة التواجد في مواقع العمل والانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ومصداقية ،ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية من خلال عقد ملتقيات للسلامة والصحة المهنية بمشاركة طرفي الإنتاج ( عمال – أصحاب أعمال ) للحفاظ على سلامة العمال وممتلكات المنشآت وخلق بيئة عمل آمنة تسهم في زيادة الإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة..كما توجه بالشكر والتقدير إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على دعمه المستمر للمديرية،والتنسيق الجاد في كافة الملفات المشتركة ..وقال:"لعل مشاركة 72 شركة ومنشأة صناعية في هذا الملتقى اليوم خير دليل على حرص جميع شركاء التنمية على توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة ،موجها الشكر للشركات المشاركة ،وجميع العاملين بالمديرية ،وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة على تنظيم مثل هذه الملتقيات الهامة في نشر التوعية بملف السلامة والصحة المهنية ..



وفي نهاية الملتقى تسلم وزير العمل حسن شحاتة درعا ، من مديرية عمل أسيوط لدوره في تعزيز علاقات العمل طبقا للمعايير الدولية ..وكذلك درع مماثل للمحافظ.












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