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وزارة الأوقاف: انطلاق التصفيات الأولية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية

11/12/2023 4:24:35 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقا انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية (المجموعة الرابعة)، وسوف تنطلق يوم السبت 18/11/2023م بمسجد الرحمة بجوار بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا ، وذلك على النحو التالي :

أولا:
مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي جابر – الإسكندرية، ويمثله:



1. مصطفى محمد حسن محمد الإسكندرية

2. محمد رمزي عبد الصمد هلول الإسكندرية

3. هشام شعبان منصور إسماعيل الإسكندرية

4. عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن الإسكندرية

5. محمد يوسف عطا عبد المحسن الإسكندرية



ثانيا:
مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر– البحيرة، ويمثله:





1. محمد سعد ابراهيم عبد المقصود البحيرة

2. كمال الدين شوقي الحوفي البحيرة

3. محمد حسني عبد الراضي حماد البحيرة

4. محمد فرج عبد الله مبارك البحيرة

5. علي سعد علي سالم البحيرة



ثالثا:
مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بدمياط ، ويمثله:





1. محمد حسني محمود الفار دمياط

2. كريم حسن حسن سويلم دمياط

3. هاني سعد مصطفى المنير دمياط

4. أحمد حامد فوزي محمد العزازي دمياط

5. محمد جمال الشربيني القمصاني دمياط

رابعا:
مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الكبير– مطروح، ويمثله:





1. عبد الواحد أحمد حسين شبانة مطروح

2. عبد الرحمن جمعة عثمان قويدر مطروح

3. أحمد المغاوري السيد سلامة مطروح

4. شاهين محمود عثمان محمود مطروح

5. محمود مفتاح شحات عبد الكريم مطروح



وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين ، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.












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