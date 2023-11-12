استمرار المظاهرات الحاشدة في أوروبا للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) تتواصل في أوروبا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تطالب بوقف إطلاق النار فى حرب إسرائيل فى غزة ، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.





وفى إسبانيا، تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فورى لتجارة الأسلحة مع اسرائيل التى يتهمونها بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، وشهدت المدينة اشتباكات بين

ضباط الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول محطة قطار في برشلونة.





مظاهرات اوروبا 2





وفي لندن، خرج حوالي نصف مليون شخص إلى الشوارع، ونشرت الشرطة أكثر من 2000 ضابط لضمان سلمية المسيرة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من الجدل السياسي حول ما إذا كان ينبغي أن يتم التجمع في عطلة نهاية الأسبوع عندما تكرم بريطانيا قتلاها في الحرب.





كما اشتبكت شرطة لندن مع متظاهرين من اليمين المتطرف واعتقلت 82 شخصا. وقالت القوة إنها جزء من مجموعة من المتظاهرين المعارضين الذين حاولوا الوصول إلى مسيرة الاحتجاج الرئيسية.





وفي عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة من الاحتجاجات في لندن، قامت الشرطة باعتقال ما يقرب من 100 شخص آخرين بسبب جرائم مثل دعم المنظمات المحظورة وجرائم الكراهية.





وفى بلجيكا ، نظم عشرات الآلاف مسيرة في بروكسل أمس

السبت للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب، وذلك فى مظاهرة سلمية شاركت فيها أيضا العائلات والأطفال.





مظاهرات اوروبا 3





وفي فرنسا، جاءت مسيرة باريس ، أمس قبل المظاهرات المقررة اليوم الأحد ، والتى من المتوقع مشاركة عدد من المسئولين بها ، منها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وساركوزي وهولاند وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.