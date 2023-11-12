الأمير هارى يخيب أمل والده الملك تشارلز مرة أخرى لهذا السبب

MENAFN - Youm7) يبدو أن دوق ساسكس الأمير هاري قد ترك والده الملك تشارلز "يشعر بخيبة أمل" مرة أخرى بشأن أبنائه آرتشي وليليبت بعد أن رفض الابن دعوة الملك لحضور حفل عيد ميلاده في المملكة المتحدة منتصف هذا الشهر.

وفقًا لتقرير صادر عن مجلة People، فى

Sunday Times،

رفض الأمير هارى عرضًا للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين مع العائلة والأصدقاء المقربين بعد فترة مضطربة بشكل متزايد في علاقتهما.

وزعم التقرير أيضًا أن هاري تلقى دعوة للانضمام إلى الاحتفالات البسيطة في كلارنس هاوس بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين، ولكن ليس لديه أي خطط للحضور، فيما سيحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده في 14 نوفمبر مع مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء المقربين، ومع ذلك، سيفتقد أحفاده آرتشي وليليبت مرة أخرى.

وفي وقت سابق، عندما حضر الأمير هاري تتويج الملك تشارلز بدون عائلته في مايو، قيل إن الملك "يشعر بخيبة أمل شديدة" لأنه لن يرى دوقة ساسكس أو أحفاده، وقال أحد المصادر المقربة لصحيفة "ذا صن" - في ذلك الوقت - إن الملك تشارلز "سعيد" لأن الأمير هاري سيسافر إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج.











وقال المصدر: "الملك سعيد لأن هاري، ابنه، الذي يسميه "الصبي المحبوب"، سيكون في الدير،"ومع ذلك، قال المصدر: "إنه أمر محزن، إنه يشعر بخيبة أمل شديدة لأنه لن يرى ميجان أو أحفاده لكنه يتفهم الوضع".

وعلي جانب آخر زعم تقرير أن

ميجان ماركل

تكافح من أجل البقاء في هوليوود، حيث تعتقد الخبيرة الملكية إميلي ناش أن كلاً من الأمير هاري وزوجته ميجان، يواجهان علاقة "حب و كراهية" مروعة إلى حد ما مع هوليوود ومتطلباتها.

وتشير الخبيرة الملكية إلى أن حياة الزوجين في هوليوود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزواجهما، في حين هناك حاليًا شائعات تدور حولهما، تزعم أن الزوجين يبحثان عن منزل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أن مسكنهم في المملكة المتحدة هو قاعدة منزلية ملكية أثناء زياراتهم ذهابًا وإيابًا، ومع ذلك، فإن الممتلكات المزعومة في الولايات المتحدة التي يتطلع إليها الثنائي، موجودة في ماليبو.

ويؤكد موقعTMZ

: "أن المنزل الجديد الذى يسعون لامتلاكه قريب بما يكفي من هوليوود ليتمكنا من القيام بأعمال تجارية، ولكنها بعيدة بما يكفي عن هوليوود لمنحهم الأمان والخصوصية"، ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من ظهور هذه الأخبار، تقدم متحدث باسم الزوجين وقال

Page Six: "ليس هناك حقيقة حول انتقالهم إلى ماليبو أو في أي مكان آخر".