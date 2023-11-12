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واشنطن بوست تكشف هوية الضابط الأوكرانى منسق الهجوم على نورد ستريم

11/12/2023 4:24:30 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أن ضابطا رفيع المستوى بالجيش الأوكرانى لديه صلات عميقة بأجهزة الاستخبارات فى بلاده قد لعب دورا أساسيا فى تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعى نورد ستريم العام الماضى، وفقا لمسئولين فى أوكرانيا وأماكن أخرى فى أوروبا، ومصادر أخرى على إطلاع بتفاصيل العملية السرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدور الذى لعبه هذا الضابط يقدم الدليل الأكثر مباشرة حتى الآن التي تربط جيش أوكرانيا وقيادتها الأمنية بعمل تخريبى مثير للجدل، والذى فجر العديد من التحقيقات الجنائية ووصفه مسئولون أوروبيون وأمريكيون بالهجوم الخطير على البنية التحتية للطاقة فى أوروبا.


وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رومان تشيرفينسكى، العقيد البالغ من العمر 48 عاما والذى خدم فى القوات الخاصة الأوكرانية، كان منسق عملية نورد ستريم، وتولى الأمور اللوجستية ودعم فريق مكون من 6 أفراد الذين استأجروا قاربا شراعيا بهويات مزيفة، واستخدموا معدات الغطس العميق لزرع المتفجرات على خط أنابيب الغاز.

وفى 26 سبتمبر 2022، تسببت ثلاث تفجيرات فى تسريبات خطيرة فى خطى أنابيب نورد ستريم 1 و2، اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وأسفر الهجوم عن تخريب ثلاثة من أصل أربع روابط فى الشبكة مع اقتراب فصل الشتاء، حتى تعتمد أوروبا على الغاز بشكل كبير فى التدفئة.

وأفادت المصادر، بأن تشيرفنسكى لم يتصرف لوحده ولم يخطط للعملية. فقد تلقى الضابط أوامر من مسئولون أوكرانيون أرفع منه، والذين قدموا تقاريرهم فى النهاية إلى رئيس أركان الجيش الأوكرانى وأعلى ضابط الجنرال فاليرى زالوزنى.
ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لتقديمها تفاصيل حساسة عن التفجير الذى أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأثار انتقادات من مسئولين أمريكيين.









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