طاقم طائرة يكتشف تحطم 3 نوافذ فى رحلة إلى فلوريدا بعد 36 دقيقة طيران

MENAFN - Youm7) اضطرت طائرة ركاب كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم للعودة إلى المطار الذى أقلعت منه بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة غير طبيعية، ووقع الحادث في أكتوبر الماضي على متن طائرة "إيرباص" مستأجرة، متجهة من لندن إلى أورلاندو، وفقا لتقرير صادر عن وكالة تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا.

الطائرة كانت تحمل على متنها 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب، وذكر التقرير الذى نشر علي موقع "سكاى نيوز" البريطانية، أنه "بعد الإقلاع، لاحظ العديد من الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجا وبرودة مما اعتادوا عليه"، ولاحظ أحد أفراد الطاقم أيضا زيادة ضجيج المقصورة وأن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل، ووصف أحد أفراد الطاقم الضجيج بأنه "عال بما يكفي لإلحاق الضرر بحاسة السمع"، وبعد أن أبلغ الطيارون بالموقف، اتخذوا قرارا بالعودة إلى مطار لندن ستانستيد.

في المجمل، حلقت الرحلة جوًا لمدة 36 دقيقة ووصلت إلى ما يزيد قليلًا عن 14 ألف قدم في الجو قبل أن تهبط، وبعد الهبوط، فحص الطاقم الطائرة من الخارج، ولاحظوا فقدان زجاج نافذتين بينما تم خلع الثالث.

الضرر اللاحق بالطائرة

وبحسب وكالة تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية، تعرضت النوافذ إلى أضرار حرارية وتشويه، حيث تسببت أضواء ساطعة في ارتفاع درجات الحرارة في الزجاج.

ووجد التقرير أن الألواح تعرضت لـ "أضرار حرارية" بعد تعرضها لإضاءة مكثفة لمدة تصل إلى خمس ساعات في اليوم السابق، مع وضع الأضواء الكاشفة "على الأرجح" على مسافة أقرب من 10 أمتار الموصى بها.

تم انتشال جزء خارجي مكسور أثناء الفحص، في حين تم العثور على بعض المواد الرغوية المبطنة للنوافذ قد ذابت، وكانت ألواح النوافذ المتضررة "مشوهة ومنكمشة" و"لم تعد تشكل واجهة فعالة مع الأختام المطاطية".