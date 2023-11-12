نيويورك تايمز: ترامب يضع سياسات هجرة أكثر تشددا استعدادا لعودته إلى الحكم

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء توسع كبير فى سياسة فترته الأولى بشأنالهجرة ، حال عودته إلى البيت الأبيض فى 2025.

ويشمل هذا الاستعداد لجمع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل فى الولايات المتحدة بوتيرة هائلة، واعتقالهم فى معسكرات عملاقة فى انتظار ترحيلهم، كما أن الخطط ستقيد بشكل هائل الهجرة الشرعية وغير الشرعية بعدة طرق.

وذكرت الصحيفة أيضا أن ترامب يريد إحياء سياسات الحدود التي سنها خلال سنواته فى البيت الأبيض، بما فى ذلك حظر دخول القادمين من دول إسلامية معينة، وإعادة فرض سياسة وباء كورونا برفض طلبات اللجوء، وإن كان هذه المرة سيكون أساس الرفض تأكيدات بأن المهاجرين يحملون أمراضا معدية أخرى مثل الدرن.

ويخطط ترامب "لتطهير" البلاد من المهاجرين غير الموثقين وترحيل الملايين كل عام، وفقا للتفاصيل التي كشفتها نيويورك تايمز.



وللإسراع فى عميات الترحيل الجماعى، فإن ترامب يعد لتوسيع هائل فى شكل "إخراج المهاجرين" دون أن بتطلب جلسات قانونية. ولمساعدة كالة الهجرة والجمارك على تنفيذ مداهمات واسعة، يخطط لإعادة توظيف عملاء فيدراليين وتفويض ضباط شرطة حليين وجنود الحرس الوطنى تساهم بهم طوعا الولايات التي يحكمها الجمهوريون.

ولتخفيف الأعباء عن منشآت الاعتقال التابعة لوكالة الهجرة والجمارك، يريد ترامب بناء معسكرات ضخمة لاعتقال المهاجرين أثناء النظر فى قضاياهم وانتظار رحلات الترحيل. وللالتفاف على أي رفض من قبل الكونجرس لتخصيص التمويلات اللازمة، فإن ترامب سيعيد توجيه الأموال فى الميزانية العسكرية، مثلما فعل فى فترته الأولى لإنفاق مزيد من الأموال على الجدار الحدود أكثر مما خصصه الكونجرس.

وكان ترامب قد قال لحشد فى ولاية أيوا فى سبتمبر الماضى إنه سيتبع نموذج ايزنهاور، وسينفذ أكبر عملية ترحيل داخلية فى التاريخ الأمريكي، مشيرا إلى حملة تم تنفيذها عا م1954 لجمع وطرد المهاجرين المكسيكيين.











