الأهلى يواجه الخليج السعودى فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لكرة اليد

MENAFN - Youm7) يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادىالأهلىمع الخليج السعودى اليوم، الأحد، فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة

أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".



ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة. وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.