الأهلى يواجه الخليج السعودى فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لكرة اليد

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى
الأهلى
مع الخليج السعودى اليوم، الأحد، فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.
وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة
أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".
ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة. وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.
تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.
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