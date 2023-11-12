مروان حمدي يواصل التدريب منفردا بمعسكر المصري فى انتظار قرار الإدارة

MENAFN - Youm7) يواصل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري ، التدريبات الانفرادية على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد واقعة البصق على الجماهير التي شهدتها مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان مروان حمدي قد قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء المباراة، ويترقب اللاعب موقف إدارة المصري لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واجتمع مسؤولو النادي المصري بالجهاز الفني للفريق بقيادة على هلي ماهر، وذلك على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة فى المرحلة الأولى من الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وخلال الاجتماع والذي شهد وجود الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي، وعد علي ماهر الإدارة بحل الأزمات الفنية التي واجهت الفريق في الفترة المقبلة وتغليظ العقوبة على اللاعبين المقصرين، مع إعطاء فرصة المشاركة لجميع اللاعبين.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.



