مروان حمدي يواصل التدريب منفردا بمعسكر المصري فى انتظار قرار الإدارة

(MENAFN
- Youm7) يواصل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري ، التدريبات الانفرادية على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد واقعة البصق على الجماهير التي شهدتها مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وكان مروان حمدي قد قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء المباراة، ويترقب اللاعب موقف إدارة المصري لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
واجتمع مسؤولو النادي المصري بالجهاز الفني للفريق بقيادة على هلي ماهر، وذلك على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة فى المرحلة الأولى من الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.
وخلال الاجتماع والذي شهد وجود الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي، وعد علي ماهر الإدارة بحل الأزمات الفنية التي واجهت الفريق في الفترة المقبلة وتغليظ العقوبة على اللاعبين المقصرين، مع إعطاء فرصة المشاركة لجميع اللاعبين.
وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
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