الأهلى يواجه الزمالك الثلاثاء فى ربع نهائى دورى السلة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق سلة الأهلى رجال مع
الزمالك فى ربع نهائي دورى السلة المرتبط،
بعد غد الثلاثاء 14 نوفمبر، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية، وتقام المباراة على صالة الزمالك بميت عقبة، بينما تقام مباراة العودة الجمعة 17 نوفمبر على صالة الأهلى بالجزيرة.
وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.
وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين.
وأبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.
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