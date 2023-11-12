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الأهلى يواجه الزمالك الثلاثاء فى ربع نهائى دورى السلة

11/12/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق سلة الأهلى رجال مع
الزمالك فى ربع نهائي دورى السلة المرتبط،
بعد غد الثلاثاء 14 نوفمبر، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية، وتقام المباراة على صالة الزمالك بميت عقبة، بينما تقام مباراة العودة الجمعة 17 نوفمبر على صالة الأهلى بالجزيرة.



وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.



وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين.



وأبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.












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