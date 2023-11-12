Sunday, 12 November 2023 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد سليمان يجتمع مع معتمد جمال لمناقشة المرحلة المقبلة فى الزمالك

11/12/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع معتمد جمال مدرب عام الفريق والقائم بأعمال المدير الفني، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة فى كل ما يخص الفريق سواء الفترة الحالية أو المرحلة المقبلة.



من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق أمام سوار الغيني فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي فى كوت ديفوار.



ويعاون أبونجيل توم فى إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستوانى من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع.



واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولى كوكو ديجاوب مراقباً للحكام.












MENAFN12112023000132011024ID1107412884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث