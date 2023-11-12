سبب رفض كولر حضور المؤتمر الصحفى بعد تعادل الأهلى مع الجونة

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رفض حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراة الجونة لارتباطه بموعد طائرة سفره لسويسرا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر محضرش المؤتمر الصحفى عقب مباراة الجونة لارتباطه بموعد السفر لسويسرا لقضاء إجازته هناك".

وأضاف شوبير، "حصل مشكلة إمبارح بين الالتراس وجمهور الأهلى بسبب رفض الألتراس تواجد جمهور الأهلى فى المدرجات، ومش عارف إزاى يحصل كدا لازم القصة متكررش تانى عشان، إحنا بنطلب زيادة الحضور الجماهيرى فى الملاعب ولو اتكررت المشاكل بالتالى مش هيكون فى زيادة".

وحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني

للأهلي ، على إذن من مسئولى النادي بالسفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتى سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتى جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.

ومنح كولر لاعبي الأهلي فترة راحة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس، السبت، بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )، على أن يعود الفريق بعد هذه الراحة بدون لاعبيه الدوليين الذين يرتبطون بمباريات مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولي الحالية، واستغل المدرب السويسري فترة الإجازة وقرر السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته هناك.ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.