حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- الثاني عشر من نوفمبر

--------------------

1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانون الانتخابات الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة حيث أعطى لكل كويتي ذكر يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب وحدد عدد الدوائر الانتخابية في البلاد بعشر يمثل كلا منها خمسة أعضاء في المجلس.

1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بالرقابة على أعمال تحويل النقد إلى الخارج.

1989 - بطولة الصداقة والسلام للألعاب تختتم في الكويت بمشاركة 44 دولة عربية وإسلامية حيث حقق المنتخب الكويتي المركز الأول في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

1998 - منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يحرز كأس دورة الخليج ال14 التي أقيمت في البحرين محتفظا بلقبه السابق ليرتفع رصيده بالفوز بالكأس إلى تسع مرات.

2008 - نادي السالمية لتنس الطاولة يحرز كأس البطولة العربية للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي المصري 3/صفر.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع رواندا بقيمة 6ر3 مليون دينار كويتي (نحو 7ر11 مليون دولار) واتفاقية منحة مع الصومال بقيمة ثلاثة ملايين دولار لدعم مشروعات الأمن الغذائي هناك.

2015 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) تقيم في باريس حفل اختيار المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح كشخصية عالمية في مجال الثقافة والتعليم للعام 2014-2015.

2015 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية لذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين يعجزون عن ايجاد السكن.

2015 - اللجنة الكويتية العليا للإغاثة ترسل مساعدات طبية بقيمة خمسة ملايين دولار الى اليمن.

2017 - اللاعب الدولي الكويتي خالد العوضي يحقق ميدالية ذهبية في بطولة آسيا المفتوحة للتزلج على الماء (كيبل.بارك) والتي أقيمت في تايوان. (النهاية)