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(وربة للتأمين) تحقق 8ر2 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

11/12/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين تحقيقها 8ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 6ر2 مليون دينار (نحو 9ر7 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 5 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن ربحية السهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 62ر11 فلس مقارنة مع 01ر11 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 5ر5 في المئة.
وأرجعت ارتفاع أرباحها خلال الفترة المذكورة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية وارتفاع أرباح الاستثمارات.
وأسست الشركة عام 1976 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح نحو 25 مليون دينار (نحو 2ر76 مليون دولار) وتزاول الأعمال المتعلقة بالتأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث وأخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي والأخطار الأخرى.(النهاية)

م ك ع / ه ث




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