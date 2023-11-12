(وربة للتأمين) تحقق 8ر2 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين تحقيقها 8ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 6ر2 مليون دينار (نحو 9ر7 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 5 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن ربحية السهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 62ر11 فلس مقارنة مع 01ر11 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 5ر5 في المئة.
وأرجعت ارتفاع أرباحها خلال الفترة المذكورة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية وارتفاع أرباح الاستثمارات.
وأسست الشركة عام 1976 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح نحو 25 مليون دينار (نحو 2ر76 مليون دولار) وتزاول الأعمال المتعلقة بالتأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث وأخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي والأخطار الأخرى.(النهاية)
م ك ع / ه ث
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