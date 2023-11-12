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أسعار الذهب تهبط إلى 1938 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

11/12/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- هبطت أسعار الذهب بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 1938 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بسبب تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار الذهب تأثرت بالأداء الإيجابي لأسواق الأسهم في الولايات المتحدة وبتحسن مؤشر الوظائف الأمريكية ما يعني اتجاه المستثمرين لضخ الأموال في أسواق أكثر مخاطرة نظرا للعائد الأكبر على الاستثمار.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار في عدة تصريحات صادرة الأسبوع الماضي إلى أن سياسة رفع الفائدة ممكن أن تستمر لفترة إضافية إلى أن تصل لمعدل 3 في المئة "وهو أمر سابق لاوانه بحسب تصريحات المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة".
وبين أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع إلى بيانات معدل التضخم المنتظرة من البنك المركزي ومراقبة أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات اقتصادية مماثلة صادرة عن المملكة المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.
وأكد أن كل تلك البيانات ستؤثر بشكل كبير في تحديد سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الحالي مشيرا إلى أن "العامل الجيوسياسي مازال حاضرا" ويمكن أن يؤثر في اتجاه الأسعار مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 4ر19 دينار (نحو 59 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 7ر17 دينار (نحو 54 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 266 دينارا (نحو 811 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث





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