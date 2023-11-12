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الجيش الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

11/12/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 12 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
وذكر الجيش الأردني في بيان مساء أمس السبت أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
وأكد الجيش الأردني استمرار المستشفى الذي تأسس عام 2009 في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
يذكر أن الأردن أجرى عملية إنزال في السادس من نوفمبر الحالي لما يعانيه المستشفى من نقص في الإمدادات نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.(النهاية)

ع م ن / م ح ب



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