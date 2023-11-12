الجيش الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 12 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
وذكر الجيش الأردني في بيان مساء أمس السبت أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
وأكد الجيش الأردني استمرار المستشفى الذي تأسس عام 2009 في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
يذكر أن الأردن أجرى عملية إنزال في السادس من نوفمبر الحالي لما يعانيه المستشفى من نقص في الإمدادات نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.(النهاية)
ع م ن / م ح ب
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