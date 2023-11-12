(برقان) يبيع 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) لشركة تابعة ل(كيبكو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أعلن بنك برقان موافقته على بيع حصة نسبتها 52 في المئة في بنك (برقان - تركيا) التابع له في تركيا إلى شركة (روابي المتحدة القابضة) المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
وقال (برقان) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية على (برقان - تركيا) "ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية".
وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على نسب رأس المال فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك مشيرا إلى أنه "من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة".
وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأسس (برقان) عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أميركي) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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