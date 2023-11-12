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(برقان) يبيع 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) لشركة تابعة ل(كيبكو)

11/12/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أعلن بنك برقان موافقته على بيع حصة نسبتها 52 في المئة في بنك (برقان - تركيا) التابع له في تركيا إلى شركة (روابي المتحدة القابضة) المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
وقال (برقان) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية على (برقان - تركيا) "ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية".
وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على نسب رأس المال فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك مشيرا إلى أنه "من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة".
وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأسس (برقان) عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أميركي) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية. (النهاية)

م ك ع / ه ث




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