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(معهد دسمان) يحتفل بيوم السكري العالمي بعد غد الثلاثاء

11/12/2023 4:24:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 12 – 11 (كونا) -- أعلن معهد دسمان للسكري وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تنظيم فعالية يوم السكري العالمي الثلاثاء المقبل في مجمع وبرج الحمرا التجاري في مدينة الكويت.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد طارق العريان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الحدث يتضمن أنشطة توعية وترفيهية وفحوصات واستشارات طبية في يوم مفتوح يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء.
وأضاف أن الاحتفال يتضمن إجراء فحوصات للسكر وقياس المؤشرات الحيوية إلى جانب تقديم إرشادات طبية وتعليمات حول أنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة علاوة على تنظيم فعاليات مخصصة للأطفال.
وأوضح انه تحت شعار (تمكين الصحة العالمية) لهذا العام والذي أعلنت عنه فيدرالية السكر الدولية يواصل معهد دسمان للسكري جهوده للحد من تزايد نسبة الإصابة بهذا الداء والتصدي له في البلاد إذ يعمل المعهد جاهدا على تحقيق ذلك من خلال الأبحاث وبرامج الوقاية والتدريب والتثقيف.
ودعا العريان المجتمع بمختلف فئاته إلى الحضور للتزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها أن توفر سبل الوقاية المهمة من النوع الثاني من المرض لافتا إلى تواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على الأسئلة الطبية.
وبين أن المعهد حريص على تنظيم هذه الفعالية سنويا لتسليط الضوء على مرض السكري وإيصال رسالة توعية للجماهير ونشر سبل ومهارات التعايش الصحي وكشف طرق الوقاية منه.(النهاية)

م ر ف / ن و ف




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