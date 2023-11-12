إقلاع الطائرة الاغاثية ال18 من الجسر الجوي الكويتي الى مطار العريش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية ال18 من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف وتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية متجهة لمطار العريش لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة خصصت حتى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين دولار لدعم البرامج والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة مبينا استمرارها في تلقي المشاريع من شركائها في الداخل الفلسطيني لدراستها تمهيدا لاعتمادها والعمل على تنفيذها.

وأكد المعتوق أن الجسر الجوي الكويتي مستمر في نقل المساعدات إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح بالتعاون والتنسيق مع (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني.

وأشار خلال اشرافه على تجهيز الطائرة الإغاثية ال18 التابعة للقوة الجوية الكويتية الى أنها محملة بمساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومكائن الكهرباء الضرورية والعاجلة املا أن تسهم المساعدات في تخفيف من معاناة المتضررين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.

وذكر أن هذه المبادرة الإنسانية هي نتاج تعاون وتنسيق بين (الهيئة الخيرية) و(السلام الخيرية) ووزارتي الخارجية والدفاع معربا عن شكره لأهل الخير الذين جادوا بأموالهم لإرسال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين معلنين تضامنهم منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث.

ونوه بتوجيهات القيادة السياسية لإطلاق هذا الجسر الجوي الإغاثي وتقديم الدعم المستمر للأشقاء في فلسطين انطلاقا من موقف الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وترجمة عن دورها الرائد في إغاثة الشعوب المنكوبة حول العالم كمركز للعمل الإنساني.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) الدكتور نبيل العون في تصريح مماثل ل(كونا) جهوزية الجمعية و(الهيئة الخيرية) لتنفيذ وتنظيم المساعدات الإغاثية بحمولة تصل إلى 200 طن من مساعدات نوعية عالية التكلفة بالتنسق مع الجهات المعنية في الرحلات إغاثية المقبلة لقطاع غزة. وقال العون إن القائمين على الجمعية بالتعاون مع الهيئة منذ انشاء الجسر الجوي الكويتي سعوا بالتنسيق مع (الهلال الاحمر الفلسطيني) لمعرفة الاحتياجات الأولية والضرورية للقطاع نظرا لما يعانيه من نقص شديد من جميع النواحي مناشدا الجهات المعنية تخصيص مزيد من الرحلات الإغاثية الهادفة لتخفيف من وطئت الكارثة على الأشقاء هناك.

وبين احتواء الرحلة الاغاثية ال18 على 6 مكائن ديزل كبيرة منها 3 بحجم 250 كيلو واط و3 بحجم 100 كيلو واط جميعها مخصصة لتزويد المستشفيات بالطاقة كذلك 30 ثلاجة تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية إضافة إلى ما يتجاوز 800 حقيبة إسعافات أولية متكاملة و10 آلاف قناع طبي وأجهزة لتعقيم الرأس من الجروح ومواد غذائية تزن 1070 كيلوا.

وأوضح أن مجموع الطائرات الإغاثية المنظمة من قبل الجمعية والهيئة عبر الجسر الجوي الكويتي بلغت نحو 8 رحلات حتى الآن منها 3 طائرات بحمولة 40 طنا و5 تزن 10 أطنان بمجموع كلي يبلغ نحو 170 طنا مشددا على مواصلة عمل الجمعية الاغاثي لما يتطلب حال بقطاع غزة من تدخل عاجل وسريع.(النهاية) س ل م / ع ع ح