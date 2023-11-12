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المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتين إسرائيليتين وتقصف غلاف غزة

11/12/2023 4:24:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تدمير دبابتين إسرائيليتين، اليوم الأحد، في محور جنوب قطاع غزة بقذائف "الياسين 105"، في الوقت الذي قصفت فيه سرايا القدس بوابة السناطي في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.
وكان الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد أعلن في وقت سابق، أن "سرايا القدس جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام".
وتدور منذ فجر اليوم، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وشمال جباليا وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما تدور حاليا اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بمدينة غزة بينها حي النصر وحي الشيخ رضوان ومحيط مخيم الشاطئ شمالي غربي القطاع.
وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أعلن أمس السبت توثيق "تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.
وأوضح أبو عبيدة، في كلمة مسجلة أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية"، مؤكدا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/11/2023 12:01:11

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