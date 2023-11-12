مظاهرة حاشدة في إندونيسيا تنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- شهدت مدينة بيكاسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، صباح اليوم الاحد مظاهرة حاشدة ، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية( أنتارا)، نُظمت المظاهرة بدعوة من "مجلس علماء إندونيسيا"، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.

ورفع المشاركون في المظاهرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.

وشهد ميدان حديقة النصب التذكاري الوطني (وسط جاكرتا) الأسبوع الماضي، مسيرة من أضخم المسيرات التي خرجت عبر العالم دعما لغزة، إذ قدر المنظمون عدد من شاركوا فيها بنحو مليون شخص.

وحضر عديد من الوزراء والسياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاحتجاج الذي نظمه مجلس علماء إندونيسيا.

وتعد إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، داعما قويا للفلسطينيين، كما أنها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يشار إلى أن مظاهرة اليوم في بيكاسي، تأتي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ37، ما خلف حتى اللحظة استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 28 ألفا.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

12/11/2023 11:57:47

