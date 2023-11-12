مظاهرة حاشدة في إندونيسيا تنديدا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- شهدت مدينة بيكاسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، صباح اليوم الاحد مظاهرة حاشدة ، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.
وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية( أنتارا)، نُظمت المظاهرة بدعوة من "مجلس علماء إندونيسيا"، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.
ورفع المشاركون في المظاهرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.
وشهد ميدان حديقة النصب التذكاري الوطني (وسط جاكرتا) الأسبوع الماضي، مسيرة من أضخم المسيرات التي خرجت عبر العالم دعما لغزة، إذ قدر المنظمون عدد من شاركوا فيها بنحو مليون شخص.
وحضر عديد من الوزراء والسياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاحتجاج الذي نظمه مجلس علماء إندونيسيا.
وتعد إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، داعما قويا للفلسطينيين، كما أنها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
يشار إلى أن مظاهرة اليوم في بيكاسي، تأتي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ37، ما خلف حتى اللحظة استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 28 ألفا.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
12/11/2023 11:57:47
MENAFN12112023000117011021ID1107412872
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