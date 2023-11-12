مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وادوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلاب عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى المبارك
-- (بترا)
م . ف /اص/ب ط
12/11/2023 11:27:34
MENAFN12112023000117011021ID1107412871
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