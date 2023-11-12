مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وادوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلاب عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى المبارك

-- (بترا)

م . ف /اص/ب ط

12/11/2023 11:27:34

