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إعادة فتح معبر رفح اليوم لحاملي جوازات السفر الأجنبية

11/12/2023 4:23:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 12 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إعادة فتح معبر رفح البري اليوم الأحد، مع مصر أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني في تصريحات صحفية اليوم، إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أول أمس الجمعة، بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.
وأضافوا، ان عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر قد استؤنفت بعد إغلاقه بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بـ"ظروف أمنية" غير محددة.
يذكر انه في الأول من تشرين الثاني الحالي، تم فتح معبر رفح أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ب ط
12/11/2023 11:20:11

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