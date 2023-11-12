بن غفير يطالب بإعادة احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، خلال مقابلة متلفزة على القناة الإخبارية 12، مساء أمس، إنه "يجب إعادة احتلال قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه".

من جانب اخر، أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية بان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت توضيحا من "إسرائيل" بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة.

وقال نتنياهو في وقت سابق من مساء امس، ردا على سؤال حول مستقبل غزة بعد الحرب، "ستكون غزة منزوعة السلاح وسيستمر الجيش الإسرائيلي في بسط سيطرته الأمنية على قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع دخول الوقود.

كما يواصل الاحتلال ارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين واستهداف المستشفيات التي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، إضافة إلى مئات الجرحى.

--(بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

12/11/2023 11:16:47