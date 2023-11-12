بن غفير يطالب بإعادة احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، خلال مقابلة متلفزة على القناة الإخبارية 12، مساء أمس، إنه "يجب إعادة احتلال قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه".
من جانب اخر، أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية بان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت توضيحا من "إسرائيل" بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة.
وقال نتنياهو في وقت سابق من مساء امس، ردا على سؤال حول مستقبل غزة بعد الحرب، "ستكون غزة منزوعة السلاح وسيستمر الجيش الإسرائيلي في بسط سيطرته الأمنية على قطاع غزة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع دخول الوقود.
كما يواصل الاحتلال ارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين واستهداف المستشفيات التي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، إضافة إلى مئات الجرحى.
--(بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/11/2023 11:16:47
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