استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد منتصر سيف (34 عاما) بعد اعتقاله متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة مواطن عقب اعتقاله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وعمر شبيب، ومنتصر سيف الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت 70 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المواقع.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعين مواطنا من أنحاء مختلفة بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

الى ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة من عدة جهات، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة للمدينة، كما اعتلى القناصة عددا من المنازل، فيما أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق في هذا الاقتحام جراء إطلاق جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

12/11/2023 11:13:23