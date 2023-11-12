محاضرة حول جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني بـاتحاد الكتاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الثاني (بترا) – تناول الدكتور المحامي زياد العرجا، الهجمات الهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من منظور قانوني، في محاضرته التي ألقاها مساء أمس السبت، في مقر اتحاد الكتاب الأردنيين بالشميساني.
وحملت المحاضرة عنوان: "جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني"، فسر خلالها العرجا، الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقال: "يمكن وصف الفعل الحربي بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، في حال حدوث عمليات قتل واسعة النطاق أو منهجية، على أي مجموعة من السكان المدنيين، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم، وهذا ما يحصل حالياً في قطاع غزة".
وبين ضرورة تمييز فعل "جريمة ضد الإنسانية"، إذا ما وافق أفعالاً مجرمة على وجه الخصوص، مثل: الإبادة والترحيل والتعذيب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري.
وأشار إلى أن الكثير من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ترقى لأن تعرف قانونياً بأنها جرائم ضد الإنسانية، مثل إلقاء الفسفور الأبيض، وقصف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدنيين في الطرق والشوارع والساحات.
ودعا العرجا، في المحاضرة التي قدمه بها، رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين، الشاعر عليان العدوان، إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الإنسانية.
--(بترا)
م خ/أ م / س س
12/11/2023 11:10:13
MENAFN12112023000117011021ID1107412867
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