محاضرة حول جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني بـاتحاد الكتاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الثاني (بترا) – تناول الدكتور المحامي زياد العرجا، الهجمات الهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من منظور قانوني، في محاضرته التي ألقاها مساء أمس السبت، في مقر اتحاد الكتاب الأردنيين بالشميساني.

وحملت المحاضرة عنوان: "جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني"، فسر خلالها العرجا، الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقال: "يمكن وصف الفعل الحربي بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، في حال حدوث عمليات قتل واسعة النطاق أو منهجية، على أي مجموعة من السكان المدنيين، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم، وهذا ما يحصل حالياً في قطاع غزة".

وبين ضرورة تمييز فعل "جريمة ضد الإنسانية"، إذا ما وافق أفعالاً مجرمة على وجه الخصوص، مثل: الإبادة والترحيل والتعذيب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري.

وأشار إلى أن الكثير من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ترقى لأن تعرف قانونياً بأنها جرائم ضد الإنسانية، مثل إلقاء الفسفور الأبيض، وقصف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدنيين في الطرق والشوارع والساحات.

ودعا العرجا، في المحاضرة التي قدمه بها، رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين، الشاعر عليان العدوان، إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الإنسانية.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

12/11/2023 11:10:13