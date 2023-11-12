موظفو شركة أمنية يتطوعون لدعم جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- شارك موظفو شركة أمنية بحملة تطوعية لدعم جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعبئة صناديق الدعم العيني للأهل في قطاع غزة، في مستودعات الهيئة في محافظة المفرق.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي، بالتعاون مع منصة "نحن"، المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، تعبيراً عن تضامن أمنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتلبية لدعوة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في الشركة وجيهة الحسيني: "نؤكد في شركة أمنية تضامننا مع أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة، ووقفونا إلى جانب إخوتنا في قطاع غزة، وندعو جميع موظفي الشركة للمشاركة في جميع الفعاليات التطوعية التي من شأنها تقديم الدعم لأهلنا في غزة والتخفيف من مصابهم. "

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

12/11/2023 11:05:21