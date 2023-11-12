موظفو شركة أمنية يتطوعون لدعم جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- شارك موظفو شركة أمنية بحملة تطوعية لدعم جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعبئة صناديق الدعم العيني للأهل في قطاع غزة، في مستودعات الهيئة في محافظة المفرق.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي، بالتعاون مع منصة "نحن"، المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، تعبيراً عن تضامن أمنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتلبية لدعوة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في الشركة وجيهة الحسيني: "نؤكد في شركة أمنية تضامننا مع أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة، ووقفونا إلى جانب إخوتنا في قطاع غزة، وندعو جميع موظفي الشركة للمشاركة في جميع الفعاليات التطوعية التي من شأنها تقديم الدعم لأهلنا في غزة والتخفيف من مصابهم. "
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
12/11/2023 11:05:21
MENAFN12112023000117011021ID1107412866
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