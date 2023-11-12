منتخب الناشئات يفوز على العراق ويتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الثاني (بترا) - تأهل المنتخب الوطني النسوي للناشئات لكرة القدم تحت سن 17 إلى نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
ومثل المنتخب خلال اللقاء: سيلين سيف، نور أحمد (ملاك خضراوي)، كريستينا جوعانة (ريناد شويكي)، رنيم الداوود، مايا عوض الله (ملاك سلامة)، ميرا العطاري، لمار شلبي، حلا مرار (جنة معتوق)، ليليا الساحلي، ختام شقير، هيا أبو علي (كندا التيتي).
وضمن الجولة الثانية حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخبي سوريا ولبنان.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة ب 6 نقاط، متقدماً عن سوريا 4، ثم لبنان 1 والعراق دون نقاط.
وتتواصل تدريبات المنتخب الوطني غداً تأهباً لخوض اللقاء الثالث والأخير بالدور الأول أمام سوريا عند الثامنة مساء غد الاثنين ، على ذات الملعب.
يذكر أن المنتخب الوطني تغلب على نظيره اللبناني 2-1، بالمباراة التي جرت مساء الخميس على ذات الملعب، في افتتاح مشواره بالبطولة.
وتقام البطولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى 15الحالي على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث تلعب المنتخبات الدور الأول، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز في الدور الثاني.
--(بترا)
خ خ / س س
12/11/2023 11:01:21
MENAFN12112023000117011021ID1107412865
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