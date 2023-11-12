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منتخب الناشئات يفوز على العراق ويتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

11/12/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الثاني (بترا) - تأهل المنتخب الوطني النسوي للناشئات لكرة القدم تحت سن 17 إلى نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
ومثل المنتخب خلال اللقاء: سيلين سيف، نور أحمد (ملاك خضراوي)، كريستينا جوعانة (ريناد شويكي)، رنيم الداوود، مايا عوض الله (ملاك سلامة)، ميرا العطاري، لمار شلبي، حلا مرار (جنة معتوق)، ليليا الساحلي، ختام شقير، هيا أبو علي (كندا التيتي).
وضمن الجولة الثانية حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخبي سوريا ولبنان.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة ب 6 نقاط، متقدماً عن سوريا 4، ثم لبنان 1 والعراق دون نقاط.
وتتواصل تدريبات المنتخب الوطني غداً تأهباً لخوض اللقاء الثالث والأخير بالدور الأول أمام سوريا عند الثامنة مساء غد الاثنين ، على ذات الملعب.
يذكر أن المنتخب الوطني تغلب على نظيره اللبناني 2-1، بالمباراة التي جرت مساء الخميس على ذات الملعب، في افتتاح مشواره بالبطولة.
وتقام البطولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى 15الحالي على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث تلعب المنتخبات الدور الأول، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز في الدور الثاني.
--(بترا)
خ خ / س س
12/11/2023 11:01:21

MENAFN12112023000117011021ID1107412865

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