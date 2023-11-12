صحة غزة: الاحتلال حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الثاني (بترا) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.
وأضاف القدرة في تصريح اليوم الأحد، أن الوضع في مجمع الشفاء كارثي، نتيجة تعرضه للاستهداف المركز من قبل الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك في محيط المجمع.
وأشار القدرة إلى استشهاد طفلين في الخداج وخمسة من مرضى السرطان في المستشفى، نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.
وقال إن "مجمع الشفاء الطبي توقف تماما وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى"، مشيرا إلى أن "قصف الجيش الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شهيد موجودين داخل المجمع".
وقال مصدر صحفي من داخل مستشفى الشفاء، إن "اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع".
من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.
وشهد محيط المستشفى الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، قصفا عنيفا وسط أصوات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وطلقات الرصاص تقترب من المستشفى.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض على القطاع والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
12/11/2023 10:21:43
MENAFN12112023000117011021ID1107412864
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