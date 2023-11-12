صحة غزة: الاحتلال حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الثاني (بترا) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.

وأضاف القدرة في تصريح اليوم الأحد، أن الوضع في مجمع الشفاء كارثي، نتيجة تعرضه للاستهداف المركز من قبل الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك في محيط المجمع.

وأشار القدرة إلى استشهاد طفلين في الخداج وخمسة من مرضى السرطان في المستشفى، نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.

وقال إن "مجمع الشفاء الطبي توقف تماما وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى"، مشيرا إلى أن "قصف الجيش الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شهيد موجودين داخل المجمع".

وقال مصدر صحفي من داخل مستشفى الشفاء، إن "اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع".

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وشهد محيط المستشفى الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين، قصفا عنيفا وسط أصوات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وطلقات الرصاص تقترب من المستشفى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض على القطاع والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

-- (بترا)

رصد/أغ/ا ص/ب ط

12/11/2023 10:21:43