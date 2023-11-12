غزة : مجازر الاحتلال الإسرائيلي تتواصل شمال ووسط وجنوب القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم و الليلة الماضية، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء 9 شهداء ووقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال القطاع .
كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان، كما استشهد طبيبان وأصيب عدد من النازحين بعد قصف طائرات الاحتلال مستشفى مهدي للولادة بحي النصر.
وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.
كما أفادت المصادر بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الرنتيسي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو عبدة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
واستهدفت غارات للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدرسة للنازحين في المناطق الشمالية لقطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى عدم توفر تفاصيل حول ما نتج عن هذا الاستهداف، في ظل خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل داخل الحضانات في قسم الأطفال "الخدّاج" ، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.
وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.
وأفادت المصادر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة،اضافة الى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع .
واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكنيا من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.
كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في منطقة زنة العواصية ببني سهيلا، شرق خان يونس واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين.
من جانبها ، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.
وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، إضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.
بدورها ، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها ،مطالبة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل و امرأة، في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
12/11/2023 09:52:05
MENAFN12112023000117011021ID1107412863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.