غزة : مجازر الاحتلال الإسرائيلي تتواصل شمال ووسط وجنوب القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم و الليلة الماضية، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء 9 شهداء ووقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال القطاع .

كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان، كما استشهد طبيبان وأصيب عدد من النازحين بعد قصف طائرات الاحتلال مستشفى مهدي للولادة بحي النصر.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

كما أفادت المصادر بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الرنتيسي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو عبدة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارات للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدرسة للنازحين في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى عدم توفر تفاصيل حول ما نتج عن هذا الاستهداف، في ظل خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل داخل الحضانات في قسم الأطفال "الخدّاج" ، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.

وأفادت المصادر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة،اضافة الى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع .

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكنيا من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في منطقة زنة العواصية ببني سهيلا، شرق خان يونس واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين.

من جانبها ، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.

وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، إضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

بدورها ، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها ،مطالبة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل و امرأة، في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

12/11/2023 09:52:05