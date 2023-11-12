الصحفي الأميركي كريس هيدجز: لا يوجد نزاع في القرن الـ21 ببشاعة الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 تشرين الثاني (بترا) - قال الكاتب الصحفي الأميركي المعروف كريس هيدجز، إنه لا يوجد أي نزاع في القرن الـ 21 بمثل بشاعة الحرب على غزة، فمع النقص الحاد للماء والغذاء فإنه من المتوقع تهجير أكثر من مليون فلسطيني من شمال غزة.

واستنكر دعم بلاده المطلق لإسرائيل، قائلا إن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتفِ بتقديم 13 مليار دولار لدعم الحرب على غزة، بل تقوم بمنع التصويت على قرار لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة.

وأوضح هيدجز، وهو مُدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في الشرق الأوسط سابقًا، أنه على الرغم من تأكيد أميركا رفضها احتلال غزة، إلا أنها في واقع الأمر تريد سلطة فلسطينية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في ندوة نظمها المركز القطري للصحافة الليلة الماضية، بعنوان "الحرب على غزة.. السياقات الدولية والانحيازات الصحفية"، إن هناك قيودًا كبيرة تُمارس على الصحافة الغربية، حيث يواجه الصحفيون الغربيون الذين يقومون بتغطية الأحداث بتهديدات لمحاولة منعهم من بث حقيقة ما يحدث من إبادة جماعية، معربًا عن أسفه لسيطرة الرواية الإسرائيلية على الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية، الذي بات يرفض أي أخبار تأتي من الجانب الفلسطيني.

وأضاف قائلًا، سي إن إن تصف حماس بأنها عدو فلسطين الأول، وهذا جزء من الجهل الإعلامي الذي يجعل هذه المجزرة الجماعية تأخذ منعطفا خطيرا، مسلطا الضوء على انحياز الإعلام الغربي في نقل الأحداث والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الغربيّة، لتفنيد حقيقة ما يحدث وشيطنة أهل غزة بأطفالها ونسائها وشيوخها.

وعلق على الادعاءات القائلة بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، بأنّه "أمر سخيف"، مؤكدا أن الماكينة الغربيّة الداعمة لهذا الادعاء تستمر في نشر الأخبار الكاذبة.

وأوضح أن فكرة تهجير أهالي القطاع إلى سيناء، مخطط يرسمه الإسرائيليون منذ عقود طويلة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى تستطيع مصر أن تصمد في مواجهة هذه الضغوط، وقال إذا نجحت إسرائيل في تحقيق ذلك، ستقوم بفعل الأمر نفسه في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التطهير العرقي الذي يحدث في غزة الآن، هو مشروع عمل الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه منذ عقود، فما نراه الآن ليس مجرد ردة فعل على أحداث 7 تشرين الأول، بل هو حلم لطالما أراد الاحتلال تحقيقه منذ أمد طويل، فالنكبة لم تنتهِ في عام 1948، حيث تم وقتها قتل آلاف الفلسطينيين، وفي عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية، قامت بعملية تطهير عرقي واسعة، والآن هي تقرر القضاء على أهل غزة ولا تبالي بأي انتقادات دولية، والأمر الأكثر قلقًا أن أميركا فقدت السيطرة على الأحداث ولم تعد تملك خُطةً لوقف هذه المجزرة الجماعية.

ويرى كريس، أن هناك لوبي صهيوني يُسيطر بقوة على النظام السياسي الأميركي، حيث أن هناك نخبة من الأثرياء الصهيونيين يدعمون المرشحين في مجلس النواب الأميركي، ويمولون حملاتهم الانتخابية، ويستخدمون نفوذهم لإقصاء أي صوت يدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا النظام السياسي السيئ انتقل بدوره إلى الصحافة، حيث يتم التضييق على الصحفيين وإنهاء المسيرة العملية لأي إعلامي يحاول التحدث حول حقيقة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: قضيت 10 أيام بمخيم اللاجئين في خانيونس، وعندما قررت كشف حقيقة الوضع السيء للممارسات الإسرائيلية، كان رد الصحيفة بحرماني من أي تغطية تخص القضية الفلسطينية.

وشدد على أن هذه الحرب ألقت بظلالها على المستقبل السياسي لكل من الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث فقد كل منهما شعبيته السياسية، وكل منهما لا يعرف كيف يمكن أن تنتهي هذه المجزرة، وليس لديهما طريق للعودة، تمامًا مثل ما يحدث في أوكرانيا.

وأشار إلى أن مليارات الدولارات الأميركية التي تذهب لدعم أوكرانيا وإسرائيل، هي في حقيقة الأمر تذهب إلى مصانع الأسلحة، وهو ما يشير إلى كارثة ستدمر الاقتصاد الأميركي، موضحا أن الإسرائيليين باتوا يُفضلون دونالد ترمب.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

12/11/2023 09:42:36