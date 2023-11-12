الصحة العالمية: فقدنا التواصل مع مستشفى الشفاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 تشرين الثاني (بترا) - أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأنها فقدت التواصل مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط في بيان، إنه وبسبب استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، نفترض أن معارفنا انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين، وأنهم يفرون من المنطقة".

وفي تغاريد منفصلة، قال المكتب أن هناك تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص الذين فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار وهناك جرحى وشهداء، مضيفا انه خلال الـ 48 ساعة الماضية، أفادت التقارير بأن مستشفى الشفاء - وهو أكبر مجمع طبي في غزة - تعرض للهجوم عدة مرات، ما أسفر عن استشهاد عدة أشخاص وإصابة الكثيرين.

وأفاد بتعرض وحدة العناية المركزة لأضرار جراء القصف، في حين تضررت أيضا مناطق من المستشفى كان النازحون يحتمون بها، مشيرا الى وفاة مريض تم "تنبيبه" عندما انقطعت الكهرباء في وقت ما.

وبحسب الصحة العالمية، ذكرت التقارير الأخيرة أن المستشفى كان محاطا بالدبابات، حيث "أبلغ الموظفون عن نقص المياه النظيفة وخطر توقف آخر الوظائف الحيوية المتبقية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والحاضنات، التي سرعان ما أغلقت بسبب نقص الوقود، ما يعرض حياة المرضى لخطر فوري".

وأعربت الصحة العالمية عن قلق بالغ على سلامة العاملين الصحيين ومئات المرضى والجرحى، بمن فيهم الأطفال الرضع على أجهزة دعم الحياة والنازحون الذين لا يزالون داخل المستشفى" حيث تفيد التقارير بأن عدد المرضى الداخليين يبلغ ضعف طاقته الاستيعابية تقريبا.

وشددت المنظمة على انه "لا ينبغي أبدا تعريض المرضى الذين يلتمسون الرعاية الصحية للخوف، ولا ينبغي أبدا إجبار العاملين الصحيين الذين أقسموا على علاجهم على المخاطرة بحياتهم لتقديم الرعاية".

ودعت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح والحد من مستويات المعاناة المروعة"،مشددة على ان المستشفيات والمرضى والعاملين الصحيين والأشخاص الذين يحتمون بالمرافق الصحية، يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

-- (بترا)

م د/و ز/اص/ب ط

12/11/2023 08:15:19