مسلم يشارك في فيلم درويلة بطولة محمود عبد المغني وآيتن عامر

يشارك المطرب مسلم في فيلم "درويلة" بشخصيته كمطرب، والذى انطلق تصويره من فترة، من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل وبطولة محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن.

وطرح مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطة

تروح من أوضة على أوضة .. بتعدل صورة معووجة

وأتاري العوجة كات ف الحيط

سابوك عايش على أملك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد ما فعلا اتضريت



تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعة .. لقيت صورة بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعة



لقيت كام ذكرى مرمية

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت أنواره مطفية

وكان سكانه أهل العيب