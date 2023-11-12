محمود التهامى يحيى حفلا بساقية الصاوى الخميس 16 نوفمبر

MENAFN - Youm7) يحيى المنشد الدينى محمود التهامى حفلا بساقية الصاوى بالزمالك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجارى، يقدم فيه فاصلا متميزا من الإنشاد الدينى منها "قمرا" التى تميز بها فى كثير من الحفلات وأصبحت مطلوبا منه في كل حفلاته الدينية.

وفى سياق متصل شارك المنشد محمود التهامى فى فعالية "سلام حب تسامح" التى تجمع أكثر من 300 موسيقى من مختلف دول العالم تحت مظلة مهرجان أبو ظبى فى دورته التاسعة عشرة.

الفعالية متعددة اللغات واللهجات والجنسيات التى يطلقها مهرجان أبو ظبى فى ختام عام 2022 بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين مثل ليسيث سكوت من الولايات المتحدة الأمريكية وأوليفيا فويت من أوبرا متروبوليتا نيويورك وسومى جور من كوريا الجنوبية وبى ليبو موراك من جنوب أفريقيا بجانب أوركسترا أكاديمية بيتهوفن المشهورة، بقيادة المايسترو دييجو نافارو، يجتمعون مع أكثر من 350 مغنى كورال و300 موسيقى من مختلف الجنسيات حول العالم.

وتجمع سيمفونية "سلام حب تسامح" بين ثلاثة من أشهر المؤلفين الموسيقيين من الإمارات والعالم، بمشاركة ديفيد شاير، الحائز على جائزة الأوسكار، والإماراتى إيهاب درويش الحائز على ترشيح جوائز غرامى وعضوية أكاديميتها، وجون ديبنى الحائز على جائزة إيمي، ليقدموا معًا توليفة موسيقية تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية ولمسات التراث العالمى لتمثل نداء محبة وسلام يجمع مختلف الثقافات والرؤى والموسيقى رغم اختلاف الجنسيات واللغات



