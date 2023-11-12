ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على نصيحة عباس العقاد لها

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة هند رستم التي قدمت عدد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، وبمناسبة الذكرى قبل وفاتها حلت ضيفة على برنامج "مصر النهارده" الذى كان يقدمه الإعلامى محمود سعد على شاشة الفضائية المصرية، حيث تحدثت عن الأديب والمفكر عباس محمود العقاد وعن اللقاء الذى جمع بينهما الذى اعتبرته أجمل لقاء لها فى حياتها، وقالت إنها كانت ترهب لقاءه، وأضافت أنه كان ينتظرها على السلم وقال لى: "لقد التقى الهلال مع النجوم"، وكان يشبهنى بحبيبته سارة ولكنه قال لى أنها كانت هادئة على عكس طبعى، واستمر لقاؤنا حوالى 4 ساعات، نصحنى العقاد أن لا أعمل على عصابى وأكون محترفة.

وتنوعت أدوار هند رستم فى السينما حيث جمعت بين ألوان مختلفة منها أدوارها فى أفلام "شفيقة القبطية، والخروج من الجنة، وامرأة على الهامش، وصراع فى النيل" وغيرها من الأدوار التى تألقت من خلالها وحققت نجاحا كبيرا.

فى بداية حياتها الفنية، التقت بالمخرج حسن رضا، الذى تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة بسنت، تزوجت أيضا بالطبيب المعروف الدكتور محمد فياض، وعملت هند مع الكثير من المخرجين الكبار بخلاف حسن الإمام ومنهم عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار وأحمد بدرخان.

ومن أهم أفلامها، ابن حميدو، ورد قلبى، إسماعيل ياسين فى مسشفى المجانين، وباب الحديد، بين السما والأرض، لوكاندة المفاجآت، صراع فى النيل، وإشاعة حب، ودماء على النيل، وشفيقة القبطية، والراهبة، والزوج العازب.







