كيف تعلم طفلك إدارة مشاعر الحزن والغضب تجاه ما يحدث فى غزة؟

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من الأحداث التي نمر بها خلال اليوم، في الفترة الأخيرة، والتي تؤثر على الكبار أنفسهم وتجعلهم لا يستطيعون السيطرة على مشاعرهم نتيجة ما يشاهدونه ويتابعونه، على شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتأثر الأطفال أيضاً بما يحدث، أو على الأقل بالنتائج التي تظهر على وجوه آبائهم، فقالت الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الطب النفسي في حديثها لـ "اليوم السابع" إن تأثر الأطفال بما يحدث في فلسطيني، طبيعي ولا نستطيع الحد أو السيطرة على تلك المشاعر.

طفل بعد أحداث غزة.. كيف تعلم طفلك السيطرة على مشاعره؟

وأضافت أن المشاعر التي تظهر على الطفل، لها عدة جوانب، الأول ناتج عن الجينات الوراثية وكيفية تعامل المقربين منه في التحكم في مشاعره، ومدى معرفته بما يدور في فلسطين، أما الجانب الثاني نتيجة لما يعيشه بشكل يومي، وخاصة وأن الكثير من الأطفال في ذلك الوقت ينجذبون لألعاب الموبيل القائمة على الحروب والقتل، وقد يعتقدون أن هذا النوع خيالي أو وهمي ولكنهم تفاجأوا بأن هناك من بقوم بتلك العمليات في الحقيقة، وهذا ما جعلهم الأطفال ينقسمون إلى جزئين جزء مصدوم مما يحدث والجزء الآخر متقمص دوره في اللعب ويعبر عن غضبه بشدة ويحاول بخيالة كيف يدافع عن الأطفال الذين يموتون.

طفلة





التعامل مع مشاعر الطفل بانه أمر طبيعي

وأكدت استشاري الطب النفسي أنه على الأبوين التعامل مع مشاعر الأطفال بأنها أمر طبيعي ورد فعل، فالمشاعر نفسها هي في الواقع إشارات مفيدة لإخبارنا أن هناك شيء ما يحدث داخل الطفل ويحتاج إلى إصلاحها، أو تعديلها، مضيفة أنه يجب التعامل مع المشكلة حسب ما يظهر على الطفل، فإذا كان الطفل يعاني من الخوف، فيجب منحه الشعور بالأمان، بالاحتضان، أما إذا كان شديد الغضب فيجب الحد من اطلاعه على مشاهد العنف واستبدالها بأشياء هادية وأفلام لا يوجد بها أي صراعات.

طفلة صغيرة

وشددت استشاري الطب النفسي على أنه من أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها في التعامل مع مشاعر الأطفال هي الاستماع إلى مشاعر الطفل، قد تكون هناك مشاعر نحب أن نشعر بها ومشاعر نحب أن نتجنبها، لكن من المهم أن تستمع إلى كل مشاعرك، ومساعدته في البحث عن طريقة صحيحة للتعبير عما يشعر به، خاصة مع أحداث غزة، فيمكنه تفريغ شحنة الغضب أو الحزن بدعم اشقائنا، وارسال التبرعات على الجهات المعنية بيده لكي يشعر الطفل بأن له دور فعال.

وعلى الأبوين العلم بأن الأطفال لديهم مستوى نمو مختلف عن البالغين، لذا فإن مهارات الإدارة العاطفية التي أتقناها كبالغين تعتبر غريبة عليهم، فيمكنك مساعدتهم على تطوير مهارات الأطفال من خلال تشجيعهم على التحدث، وإخراج ما بداخلهم.

