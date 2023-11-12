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الضرائب: الملزمون بالإيصالات الألكترونية مطالبون بالتسجيل على برنامج تحفيز المواطنين

11/12/2023 4:23:08 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن برنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، يُعد أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالبًا المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات الكترونية بسرعة التسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 وذلك من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية.



وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والمسجلين على منظومة الأعمال الضريبية (SAP ) عليهم البدء بالتسجيل على منظومة التحفيز من خلال حسابهم المفعل على بوابة المصلحة، مشيرًا إلى أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والغير مسجلين علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP ) عليهم البدء بالتسجيل على بوابة المصلحة و إنشاء حساب، لافتًا إلى أنه لاستكمال تفعيل الحساب يجب استلام أكواد التفعيل، وذلك بالتوجه إلى المأمورية التابع لها الممول أو مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للممول الفردي هى صورة البطاقة الضريبية والرقم القومي للإطلاع على شخصية الممول، موضحًا أن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للشركات الاعتبارية هى صورة البطاقة الضريبية، والسجل التجارى الذي يوضح صفة المستلم (الشريك المتضامن فقط) ويكون حديث لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، وتفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مُصدق عليه من البنك المتعامل معه، وبطاقة الرقم القومي للإطلاع عليها .



وأضاف الدكتورفايز الضباعني أنه لاستلام أكواد التفعيل في حالة التوكيل لابد من أن يكون التوكيل منصوص عليه التعامل مع مصلحة الضرائب سواء المحاسب أو وكيله، وأن يكون التوكيل بصفته وليس توكيل شخصي.
















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