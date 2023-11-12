هيئة الكتاب تصدر المعذبون فى الأرض لعميد الأدب العربي طه حسين

MENAFN - Youm7)صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "المعذَّبون في الأرض" وهي مجموعة قصصية لعميد الأدب العربي طه حسين تضم إحدى عشرة قصة تتكلم عن معاناة الناس بشتى أشكالهم، سواء الفقراء منهم أو المعدمين أو المرضى، وكيف أن الحياة ظلمتهم .

برع "طه حسين" من خلال هذه المجموعة القصصية في تصوير مشاهِد عِدَّة من الواقع المصري الأليم في أربعينيات القرن الماضي، واقع استشرى فيه الفقر والجهل والطبقية، مجتمعٌ لا يحفل بغير ذي مال، ولا ينظر لهؤلاء الذين قُدِّر لهم الحياة معذَّبِين. هذه الصُور المختلفة جعلها الكاتب تجتمع في المعاناة، وإن اختلفت الأسماء والأماكن والأحداث، ونجح في وصف شخصياتها وصفًا تامًّا وكأنما يعايشها ويرى أدقَّ تفاصيل حياتها، حتى بالَغَ في الوصف فوصَفَ المِشية والوقفة والانحناء.

طه حسين





أراد عميد الأدبِ العربي أن يرسل رسائل قصيرة لمن لا يستشعرون عذابات تلك الطبقات، ليستفزهم لتغيير واقعها المؤلم، وكان الباعث على هذا العمل الأدبي الاجتماعي الخالد هو الأمل في أن تصنع ثورة 1952 في مصر مجتمعًا جديدًا، تسوده المساواة، ويعلو فيه العدل.

كما تميز الكاتب بحرية الفكر والقول والجرأة وبشخصية أدبية متفوقة واسلوبه الفريد وبتوقف في منتصف الحديث مخاطبا القارئ ويخبره بخلجات نفسه وبأنه يعرف مدى فضول القارئ لمعرفة بقية القصة، كما استخدم الكاتب في قصصه أسلوباً أدبياً مشوقاٌ وألفاظاَ مختلفة في قصصه.