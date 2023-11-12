هيئة الكتاب تصدر المعذبون فى الأرض لعميد الأدب العربي طه حسين

(MENAFN
- Youm7)
صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "المعذَّبون في الأرض" وهي مجموعة قصصية لعميد الأدب العربي طه حسين تضم إحدى عشرة قصة تتكلم عن معاناة الناس بشتى أشكالهم، سواء الفقراء منهم أو المعدمين أو المرضى، وكيف أن الحياة ظلمتهم .
برع "طه حسين" من خلال هذه المجموعة القصصية في تصوير مشاهِد عِدَّة من الواقع المصري الأليم في أربعينيات القرن الماضي، واقع استشرى فيه الفقر والجهل والطبقية، مجتمعٌ لا يحفل بغير ذي مال، ولا ينظر لهؤلاء الذين قُدِّر لهم الحياة معذَّبِين. هذه الصُور المختلفة جعلها الكاتب تجتمع في المعاناة، وإن اختلفت الأسماء والأماكن والأحداث، ونجح في وصف شخصياتها وصفًا تامًّا وكأنما يعايشها ويرى أدقَّ تفاصيل حياتها، حتى بالَغَ في الوصف فوصَفَ المِشية والوقفة والانحناء.
طه حسين
أراد عميد الأدبِ العربي أن يرسل رسائل قصيرة لمن لا يستشعرون عذابات تلك الطبقات، ليستفزهم لتغيير واقعها المؤلم، وكان الباعث على هذا العمل الأدبي الاجتماعي الخالد هو الأمل في أن تصنع ثورة 1952 في مصر مجتمعًا جديدًا، تسوده المساواة، ويعلو فيه العدل.
كما تميز الكاتب بحرية الفكر والقول والجرأة وبشخصية أدبية متفوقة واسلوبه الفريد وبتوقف في منتصف الحديث مخاطبا القارئ ويخبره بخلجات نفسه وبأنه يعرف مدى فضول القارئ لمعرفة بقية القصة، كما استخدم الكاتب في قصصه أسلوباً أدبياً مشوقاٌ وألفاظاَ مختلفة في قصصه.
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