Sunday, 12 November 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته الثامنة.. الأربعاء

11/12/2023 4:23:05 AM
(MENAFN- Youm7) ينطلق مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته الثامنة، المقرر انعقادها خلال الفترة من الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر ويستمر حتى السبت 18 نوفمبر الجاري، في بيت الشعر بالأقصر، ويشارك بالمهرجان 47 مشاركا يمثلون أجيالًا من الكتابة ويتبعون 21 محافظة.


الشعراء المشاركون بالمهرجان



ويأتي المهرجان بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للمؤتمرات يأتي هذا المهرجان السنوي كتتويج لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل من الأمسيات الشعرية والجلسات النقدية والمعارض ومسابقات حفظ وإلقاء الشعر للأطفال والناشئة.

وقد افتتح بيت الشعر بالأقصر يوم 14 نوفمبر 2015، ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى، بإنشاء بيوت للشعر في البلدان العربية لرعاية الشعر العربي والكشف عن المواهب الشعرية.

تولى إدارة بيت الشعر منذ إنشائه الشاعر حسين القباحي، الذي أرجع اختيار مدينة الأقصر مقرًا للبيت "بأن صعيد مصر بحاجة إلى منارة إبداعية تحتضن أبناءه، وتنشّط الحالة الثقافية"، ويتولى بيت الشعر تنظيم مختلف الفعاليات الشعرية والفنية على مدار العام في مقره أو خارجه، كما يرعى بعض الفعاليات خارج محافظة الأقصر.







MENAFN12112023000132011024ID1107412847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث