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ملحمة جلجامش.. أقدم الأعمال الأدبية وتأثيراتها على الإلياذة والأوديسة

11/12/2023 4:23:04 AM
(MENAFN- Youm7) يعرف أن أقدم الأدب المكتوب ، موجود فى بلاد ما بين النهرين القديمة، وغالبًا ما يُستشهد بملحمة جلجامش باعتبارها أول ملحمة أدبية عظيمة، وأحد أقدم المؤلفات المهمة بسبب تأثيرها الدائم على الأدب عبر العصور.


ملحمة جلجامش



ملحمة جلجامش أثرت على الأعمال الأدبية القديمة الأخرى، بما في ذلك الإلياذة والأوديسة، وأدب الإسكندر الرومانسي والتي لا تزال جميعها لها تأثير أدبي كبير في حد ذاتها، وفقا لما ذكر موقع برانتس.

الملحمة السومرية مكتوبة بخط مسماري على 11 لوحا طينيا اكتشفت لأول مرة عام 1853 ميلادية في موقع أثري اكتشف بالصدفة وعرف فيما بعد أنه كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشوربانيبال في نينوى في العراق ويحتفظ بالالواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة في المتحف البريطاني.

وقد كتب عن هذه الملحمة دراسات لا تعد ولا تحصى، وأُشبعت نقداً وتمحيصاً ومعالجة، ومع ذلك ما زلنا نتابع بين الحين والآخر دراسات جديدة عنها، ونقرأ روايات وقصص ومعالجات إبداعية مستمدة من وحيها، والسّر في هذا الاهتمام والإعجاب يعود إلى أن هذه الملحمة ما زالت متدثرة بغطاء الخيال.

ويبدأ التاريخ الأدبي لملحمة جلجامش بخمس قصائد باللغة السومرية عن بلجاميش وتعرف أقدم نسخة متبقية من تلك الملحمة المجمعة بالنسخة "البابلية القديمة"، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد.







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