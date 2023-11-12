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افتتاح معرضى أم الدنيا و30 سنة فن فى جاليرى بيكاسو إيست.. صور

11/12/2023 4:23:04 AM
(MENAFN- Youm7) افتتح معرضان لكل من الفنان طاهر عبد العظيم الذى يحمل عنوان "أم الدنيا"، والفنان جلال جمعة الذى يحمل عنوان "30 سنة فن"، أمس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة بجاليرى بيكاسو إيست.
وقال طاهر عبد العظيم، إن معرضى "أم الدنيا" هو امتداد للأعمال الفنية التى كان أقدمها من قبل، ودائما مؤمن بمقولة أن الفنان هو ابن البيئة التى يعيش فيها.

وأوضح طاهر عبد العظيم، أن الأماكن والشخوص العنصر الأساسى المحرك فى جميع لوحاتى الفنية، وبالتالى فى كل معرض فى تجديد من حيث تناول الموضوعات والألوان.

وقال جلال جمعة، عن معرضه، إنه يعمل فى منطقة مختلفة من الفن لم يتطرق لها أحد من التشكيليين، حيث أستخدم خامات متنوعة وعلى علم بخصائصها وإمكانياتها وكيفية تشكيلها وتطويرها، مؤكدا أن أعماله الفنية دون لحام.

وأوضح جلال جمعة، أن الشىء المميز الذى اقدمه فى المعرض أنى أقدم لوحات فنية بالإضافة إلى استخدام الحديد الخردة والخشب والزلط.

من جانبه قال الدكتور صلاح المليجى، إن الفنان طاهر عبد العظيم يقدم لنا رؤية كبيرة عن مصر القديمة والحياة الريفية والشعبية، كما أنه برع في التركيز على التفاصيل من خلال تجسيد الحصان العربى والصيد والمراكب.

وأكد صلاح المليجى، أنه من خلال معرضه ركز على تقنيات مختلفة بينها تناغم وتجانس، وهذا يخلق نوعا من النغم بين اللوحات.


صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (6)

صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (1)

صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (3)

وأوضح صلاح المليجى، أن بالنسبة لمعرض الفنان جلال جمعة، ممتع بشكل كبير، كما أن للفنان رؤية خاصة للفن حيث يمكنه استخدام النفايات ليخرج منها بعمل فنى بديع مثل استخدامه للزلط وخردة الحديد.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم غزالة، إن معرض طاهر عبد العظيم فى طاقة لونية قوية، إضافة إلى أنه استخدم بعض الموضوعات الفنية الجديدة التى تنبأ أنه سيقدم تجربة فنية مختلفة خلال السنوات القادمة.

وأشار إبراهيم غزالة إلى أن معرض جلال جمعة يقدم نماذج فنية عن طريق استخدام السلك، موضحا أن هذا مجال فنى مختلف عن النحت التقليدي المتعارف عليه، وفكرة توظيف الزلط مميزة بشكل كبير فهو يستخدم ذكاءه وابتكارته.


صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة


صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة

صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة

صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة

صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة








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