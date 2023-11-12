افتتاح معرضى أم الدنيا و30 سنة فن فى جاليرى بيكاسو إيست.. صور

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- Youm7) افتتح معرضان لكل من الفنان طاهر عبد العظيم الذى يحمل عنوان "أم الدنيا"، والفنان جلال جمعة الذى يحمل عنوان "30 سنة فن"، أمس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة بجاليرى بيكاسو إيست.
وقال طاهر عبد العظيم، إن معرضى "أم الدنيا" هو امتداد للأعمال الفنية التى كان أقدمها من قبل، ودائما مؤمن بمقولة أن الفنان هو ابن البيئة التى يعيش فيها.
وأوضح طاهر عبد العظيم، أن الأماكن والشخوص العنصر الأساسى المحرك فى جميع لوحاتى الفنية، وبالتالى فى كل معرض فى تجديد من حيث تناول الموضوعات والألوان.
وقال جلال جمعة، عن معرضه، إنه يعمل فى منطقة مختلفة من الفن لم يتطرق لها أحد من التشكيليين، حيث أستخدم خامات متنوعة وعلى علم بخصائصها وإمكانياتها وكيفية تشكيلها وتطويرها، مؤكدا أن أعماله الفنية دون لحام.
وأوضح جلال جمعة، أن الشىء المميز الذى اقدمه فى المعرض أنى أقدم لوحات فنية بالإضافة إلى استخدام الحديد الخردة والخشب والزلط.
من جانبه قال الدكتور صلاح المليجى، إن الفنان طاهر عبد العظيم يقدم لنا رؤية كبيرة عن مصر القديمة والحياة الريفية والشعبية، كما أنه برع في التركيز على التفاصيل من خلال تجسيد الحصان العربى والصيد والمراكب.
وأكد صلاح المليجى، أنه من خلال معرضه ركز على تقنيات مختلفة بينها تناغم وتجانس، وهذا يخلق نوعا من النغم بين اللوحات.
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (6)
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (1)
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة (3)
وأوضح صلاح المليجى، أن بالنسبة لمعرض الفنان جلال جمعة، ممتع بشكل كبير، كما أن للفنان رؤية خاصة للفن حيث يمكنه استخدام النفايات ليخرج منها بعمل فنى بديع مثل استخدامه للزلط وخردة الحديد.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم غزالة، إن معرض طاهر عبد العظيم فى طاقة لونية قوية، إضافة إلى أنه استخدم بعض الموضوعات الفنية الجديدة التى تنبأ أنه سيقدم تجربة فنية مختلفة خلال السنوات القادمة.
وأشار إبراهيم غزالة إلى أن معرض جلال جمعة يقدم نماذج فنية عن طريق استخدام السلك، موضحا أن هذا مجال فنى مختلف عن النحت التقليدي المتعارف عليه، وفكرة توظيف الزلط مميزة بشكل كبير فهو يستخدم ذكاءه وابتكارته.
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة
صور من معرض طاهر عبد العظيم وجلال جمعة
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