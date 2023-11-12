7 رسائل على واتساب لا يجب النقر عليها

MENAFN - Youm7) أصدرت شركة الأمن McAfee مؤخرًا دراسة رسائل الاحتيال العالمية، ويحذر التقرير مستخدمي الهواتف الذكية ، وقد أدرج 7 رسائل خطيرة يرسلها المجرمون عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتسا لاختراق أجهزتهم أو سرقة الأموال.

إليك 7 رسائل خطيرة لا يجب عليك النقر عليها أبدًا

"لقد فزت بالجائزة!"

قد تأتي هذه الرسالة مع تعديلات طفيفة أيضًا، مثل تحديد الجائزة التي تم الفوز بها، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن تكون الرسالة المستلمة عبارة عن عملية احتيال وتهدف إلى سرقة بيانات اعتماد المستلمين أو أموالهم.

إشعارات أو عروض وظيفية وهمية

تذكر أن عروض العمل لا تأتي أبدًا عبر تطبيق واتساب أو الرسائل النصية القصيرة، ولن تتواصل معك أي شركة محترفة على هذه المنصات لذا فهي عملية احتيال مؤكدة.

رسائل تنبيه البنك مع رابط

رسائل التنبيه البنكية المستلمة عبر الرسائل النصية القصيرة أو واتساب والتي تطلب من المستخدمين إكمال عملية اعرف عميلك (KYC) عبر عنوان URL/الرابط الموجود في الرسالة هي عمليات احتيال، إنهم يهدفون إلى سرقة أموالك.

معلومات حول عملية شراء لم تقم بها

أي تحديثات حول عملية شراء لم تقم بإجرائها تعتبر عملية احتيال، حيث تتم كتابة مثل هذه الرسائل بطريقة تغري المستلمين بالنقر فوق هواتفهم واختراقها.

​تحديثات اشتراك المشاهدة

مع تزايد شعبية OTT يحاول المحتالون جذب مستخدمي الهواتف الذكية من خلال المراسلة حول نتفليكس

أو اشتراكات المشاهدة، وقد تكون هذه عروضًا أو رسائل مجانية تطالب بإنهاء الاشتراكات بشكل عاجل.

​إشعارات الرسائل النصية

تعد إشعارات الرسائل النصية القصيرة أو واتساب حول التسليم الفائت أو مشكلات التسليم الأخرى خطيرة أيضًا، حيث يمكن أن يكون هذا حتى عند قيامك بالشراء.

تنبيه أمان الإشعارات المتعلقة بتحديثات الحساب

يعد التنبيه الأمني ​​من أمازون أو رسائل الإشعارات المتعلقة بأي تحديث في حسابك بمثابة مصائد أيضًا، لذا يرجى ملاحظة أن أمازون أو أي شركة تجارة إلكترونية لن تصل إليك مطلقًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب للحصول على مثل هذه التنبيهات المهمة.



